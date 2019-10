13.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle

Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle

BUBENHAUSEN In der Nacht zum 13.10.2019 kam es gegen 01:15 Uhr in Weißenhorn, Lkr. Neu-Ulm zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle.

Wegen des Brandes gingen mehrere Mitteilungen bei der Integrierten Leitstelle und der Einsatzzentrale der Polizei ein.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Maschinenhalle bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die nebenstehenden Gebäude verhindern. Die Maschinenhalle brannte komplett nieder.

In der Halle waren mehrere Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen untergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000€.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden.

Zur Brandursache ist zurzeit nichts bekannt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt.

Am Einsatzort waren 125 Mann der umliegenden Feuerwehren, des THW und des Rettungsdienstes.