04.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Dachstuhl in Vollbrand

Ettlishofen, Gde. Bibertal. Am 04.10.2019 kam es um ca. 16:40 Uhr in Bibertal/Ettlishofen zu einem Dachstuhlbrand mit ca. 150.000 Euro Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vermutlich in einem als Garage genutzten Anbau des Gebäudes durch Schweißarbeiten eines 62-jährigen Mannes ausgelöst. Das Feuer breitete sich schnell auf das durch zwei Personen bewohnte Haus aus und ging in einen Vollbrand im Dachstuhl über. Freiwillige Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit insgesamt 130 Einsatzkräften, inklusive zwei Drehleitern und einer Drohne, vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurden keine Personen verletzt. Angrenzende Gebäude blieben ebenfalls unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. PI Günzburg.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten(Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909 -0 (-1013/ -1012); unaufschiebbare Anfragen außerhalb der regulären Dienstzeit über die Rufnummer (+49) 0831 9909-1401 an die Einsatzzentrale.