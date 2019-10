01.10.2019, PP Schwaben Süd/West



Schwerverletzter Motorradfahrer

Heute kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wodurch zwei Personen verletzt wurden.

TÜRKHEIM. Am Dienstagabend, 01.10.2019, kam es gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße MN 10 / Einmündung zur Wiedergeltinger Straße zwischen Türkheim und Wiedergeltingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Buchloe befuhr die Wiedergeltinger Straße in südlicher Richtung. An der Einmündung bog er nach links in die Kreisstraße ein, dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 25-Jährige Motorradfahrer aus Buchloe wurde dadurch schwerst verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der leicht verletzte Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 €. Die Straße war während der Rettungs- und Bergemaßnahmen durch die Feuerwehren Türkheim und Irsingen für etwa 3 Stunden komplett gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. (PI Bad Wörishofen)