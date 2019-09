01.09.2019, PP Schwaben Süd/West



Verkehrsunfall auf der B12 zw. Kempten und der AS Wildpoldsried

KEMPTEN. Am 01.09.2019 gegen 14:55 Uhr ereignete sich auf der B12, Höhe Greinats, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei geriet ein, in Richtung Kempten fahrender, 19-Jähriger mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Pkw-Führer frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie die jeweiligen Beifahrer verletzt. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Zur Unfallaufnahme mussten beide Fahrtrichtungen für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden. Neben einem Rettungshubschrauber und mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes befanden sich zudem die Feuerwehren Kempten und Wildpoldsried mit 35 Kräften im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.