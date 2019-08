31.08.2019, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 31. August 2019

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Verkehrsunfallflucht

SULZBERG. Am 30.08.2019 kam es gegen 11:50 Uhr auf der A980, kurz nach der Anschlussstelle Durach/Höhe Öschle-See, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Allgäu zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter überholte im Baustellenbereich mit seinem Pkw einen Lkw und schnitt diesen beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen. Der Lkw konnte einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen zwar noch verhindern, gelangte jedoch durch das Manöver des Pkw gegen die rechte Schutzplanke. Durch den Unfall entstand am Lkw und an der Schutzplanke ein Sachschaden von mindestens 1.750 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt an der Unfallörtlichkeit nicht an und fuhr in Richtung Autobahndreieck Allgäu weiter. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

KEMPTEN. Am 30.08.2019 wurde gegen 18:20 Uhr, ein auf Höhe Bahnhofstraße 17 geparkter blauer Honda, Civic, angefahren. Der unbekannte Täter stieß, bei dem Versuch in eine Parklücke zu fahren, gegen die hintere linke Seite des geschädigten Pkw. Danach fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Fahrer zeichnete sich durch eine sehr unsichere Fahrtweise aus. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.

Motorradkontrolle am Paradies

OBERSTAUFEN, B308, PARADIES. Bei einer Motorradkontrolle der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zusammen mit der PI Immenstadt und der PSt Oberstaufen am 30.08.2019 von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurden insgesamt 109 Motorräder kontrolliert. 26 Motorräder bzw. ihre Fahrer mussten beanstandet werden. Sechs Motorrädern wurde die Weiterfahrt aufgrund gefährdender technischer Mängel untersagt. Neben veränderten Auspuffanlagen mussten auch unzulässige Anbauten beanstandet werden. Ein österreichischer Kradfahrer hatte nur einen Spiegel an seinem Motorrad. Er gab an, dass ihm ein Spiegel reichen würde. Er durfte genauso wenig weiter fahren, wie ein deutscher Motorradfahrer, der eine unzulässige Reifengröße an seinem Krad montiert hatte. Außerdem wurden wieder abgefahrene Reifen und fehlende lichttechnische Einrichtungen beanstandet. Bei einer zusätzlich durchgeführten Geschwindigkeitsmessung für Motorräder, wurden acht Kräder mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Spitzenreiter war ein 55 jähriger Baden Württemberger der mit 76 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Bei der Kontrolle eines 33 Jahre alten Pkw Fahrers aus dem Oberallgäu gab es Anzeichen für Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest war positiv. Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Sachbeschädigung in Sonthofen



SONTHOFEN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bahnhofstraße in Sonthofen eine Schaufensterscheibe eingeworfen.

Die Inhaberin des angegangenen Piercingstudios bemerkte den Schaden am Freitag in den Morgenstunden. Nach derzeitiger Spurenlage, wurde die Schaufensterscheibe mittels eines Steines beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben, sollen sich bitte an die zuständige Polizeiinspektion Sonthofen wenden. (Tel:08321-6635-0)





Sachbeschädigung durch Brandlegung



IMMENSTADT. In der Nacht zum Samstag zündete ein bislang unbekannter Täter gegen 02.00 Uhr mehrere Abfallbehälter im Hofgarten in Immenstadt an. Glücklicherweise konnten die Mülleimer durch die Streife noch rechtzeitig abgelöscht werden. Im Nahbereich in der Bahnhofstraße stellten die Beamten nur noch einen völlig verbrannten Mülleimer fest. Aufgrund erster Zeugenhinweise handelte es sich bei dem Tatverdächtigen wohl um einen dunkel gekleideten Jugendlichen. Der momentan entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.-€. Weitere Hinweise werden von der PI Immenstadt unter Tel: 08323 96100 entgegengenommen.

Verhütete Trunkenheitsfahrt



WERTACH. Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag fiel einer Polizeistreife eine abfahrbereite Person neben einem Bierstüberl auf. Als die Beamten den offensichtlich Betrunkenen von der Abfahrt mit seinem Mofa hinderten, stellten sie fest, dass es sich um einen 15jährigen Jugendlichen handelte. Bei der Kontrolle wurde schließlich noch ein Alkoholwert von 0,7 Promille erhoben. Der Schlüssel des Fahrzeuges wurde sichergestellt und der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben. Neben möglichen Unfallfolgen, ersparte sich der Wertacher wegen der Gesamtumstände, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht



BLAICHACH. Auf einem Wanderer Parkplatz an der Iller in Bihlerdorf wurde am Freitagabend zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr ein geparkter Pkw angefahren. Der Anstoßbereich befand sich am Kotflügel und der Türe auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher ist dann weggefahren, ohne eine Nachricht für den Geschädigten zu hinterlassen, und ohne die Polizei zu verständigen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000.-€. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Immenstadt unter Tel: 08323 96100 in Verbindung zu setzten.

Fahren unter Drogeneinwirkung



IMMENSTADT. Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife auf der B308 einen 32jährigen Immenstädter. Wegen seines Verhaltens während der Kontrolle wurden die Beamten stutzig, und führten mit ihm einen Drogentest durch. Dieser zeigte schließlich die Aufnahme von Kokain an. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwarten nun neben dem Bußgeld in Höhe von 500.-€ noch zwei Punkte in Flensburg, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Sachbeschädigung an Kfz



IMMENSTADT. In der Bahnhofstraße gegenüber einer Drogeriemarktfiliale parkte am Freitagnachmittag eine Oberallgäuerin ihren schwarzen Kleinwagen. Als sie gegen 13.40 Uhr nach nur 10minütiger Abwesenheit zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Fahrertüre einen tiefen Kratzer fest. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass ein bislang unbekannter Täter den Kratzer mit einem Werkzeug eingeritzt hat. Der Sachschaden wird auf ca. 600.-€ geschätzt. Hinweise nimmt die PI Immenstadt unter Tel: 08323 96100 entgegen.

Versuchter PKW-Aufbruch am Parkplatz des Niedersonthofener Sees



Waltenhofen: Am 30.08.2019 zwischen 19.15 Uhr und 20.20 Uhr wurde an einem geparkten Mercedes der Türgriff der linken hinteren Türe komplett herausgerissen.

Es entstand erheblicher Sachschaden an der Türe, ein Entwendungsschaden liegt nicht vor.

Zeugen die verdächtige Personen auf dem Parkplatz des Niedersonthofener Sees gesehen habe werden gebeten sich bei der PI Kempten unter 0831/9909-2140 zu melden. (PI Kempten)