25.08.2019, PP Schwaben Süd/West



Geldautomat gesprengt | Ergänzungen

MEMMINGEN. Nach der Sprengung eines Geldautomaten heute Früh gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. Weiterhin wird um Hinweise gebeten.

Bislang unbekannte Täter hatten gegen 4.20 Uhr den Geldautomaten im Vorraum einer Bank am Weinmarkt mittels technischer Vorrichtung gesprengt und darauf Bargeld mitgenommen.

Zeitgleich zur automatisierten Alarmauslösung wurden zufällig in der Nähe befindliche Polizeibeamte der Memminger Inspektion durch einen Knall auf die Tat aufmerksam.

Durch deren sehr zeitnahes Eintreffen an der Bank, störten sie die Täter bei der Tatausführung, weswegen einer zu Fuß und einer mit einem Pkw flüchtete. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunkelfarbenen Pkw Audi, älteres Modell, mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Rhein-Hunsrück-Kreis, welche mit der Buchstabenkombination SIM beginnen.



Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West leitete sofort eine umfangreiche Fahndung nach den Flüchtenden ein. In diese waren neben einer Vielzahl von Streifenbeamten zwei Personensuchhunde der Polizei, sowie zwei Polizeihubschrauber eingebunden. Die offene Fahndung nach den Flüchtenden wurde zwischenzeitlich eingestellt.

Parallel dazu wurde der Tatort abgesperrt, und die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts angefordert, welche das selbst gebaute Tatwerkzeug untersuchten. Die Kripo Memmingen war bis 10.30 Uhr zur Spurensicherung vor Ort.



Zwischenzeitlich war den fahndenden Beamten im westlichen Teil der Gemeinde Memmingerberg ein Mann aufgefallen, bei welchem es sich um den zu Fuß flüchtenden handeln könnte; der 23-jährige mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Ob er mit der Tat in Verbindung stehen könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Noch keine Spur gibt es zum relevanten Pkw.



Die Ermittler der Kripo Memmingen bitten unter der Rufnummer (08331) 100-0 um Hinweise zur Tat.

Für sie ist von Interesse: wer hat im Laufe der Nacht vor der Tat Beobachtungen gemacht oder Geräusche wahrgenommen? Ebenso ist von Interesse, wem der Pkw oder der zu Fuß Flüchtende aufgefallen sind?



Anmerkungen:

Aus Gründen des Ermittlungsschutzes können heute keine Aussagen zur Höhe des erlangten Bargeldes und zum verwendeten selbst gebauten Tatwerkzeug getroffen werden. Ob der vorläufig festgenommene Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit offen und noch Ermittlungsgegenstand.

(PP Schwaben Süd/West, 11.30 Uhr, ce)

