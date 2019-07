27.07.2019, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Oberallgäu & Kempten vom 27. Juli 2019

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Kempten, Sonthofen, Immenstadt, Oberstdorf und der Polizeistation Oberstaufen, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013); unaufschiebbare Anfragen außerhalb der regulären Dienstzeit über die Rufnummer (+49) 0831 9909-1401 an die Einsatzzentrale.



Drogenfahrt

OBERSTDORF. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagmorgen ein 34-jähriger Autofahrer in Oberstdorf angehalten. Hierbei konnten bei dem Autofahrer drogentypische Anzeichen festgestellt werden. Nach Belehrung des Fahrers räumte dieser den Konsum von Drogen ein. Da ein anschließender Urintest positiv ausfiel, wurde nachfolgend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Zudem wurde bei der anschließenden Durchsuchung des Pkws noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. In der Folge musste der Fahrer nicht nur sein Fahrzeug vor Ort abstellen und den Fahrzeugschlüssel bei der Polizei abgeben, sondern es erwarten ihn auch eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie beim Erstverstoß ein einmonatiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und 2 Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. (PI Oberstdorf)



Geschwindigkeitsmessung im Baustellenbereich der A980

SULZBERG. Am Vormittag des 26.07.2019 führte die Verkehrspolizeiinspektion Kempten im Baustellenbereich der BAB A980 zwischen den Anschlussstellen Durach und Waltenhofen in Fahrtrichtung Weitnau eine Geschwindigkeitsmessung durch. Innerhalb der 5 ½- stündigen Messung passierten 5066 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei überschritten 905 Fahrzeuge die erlaubte Geschwindigkeit von 60 km/h - zum Teil erheblich. Neben der Geldbuße kommt auf 5 Fahrzeugführer auch noch ein Fahrverbot zu. Negativer Spitzenreiter war eine Dame. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von rund 240 € sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

(VPI Kempten)



Motorradkontrolle am Oberjoch

BAD HINDELANG. Am 26.07.2019 führte die Polizeiinspektion Sonthofen mit den Polizeibeamten der Motorrad-Kontrollgruppe eine fünfstündige Verkehrskontrolle mit Hauptaugenmerk von technischen Veränderungen am Motorrad und Überholverbot am Jochpass durch. Bei den insgesamt 53 kontrollierten Fahrzeugen musste zehn Mal Überholen im Überholverbot geahndet werden. Bei drei Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt unterbunden. Grund hierfür waren eine nicht geprüfte Fußrastenanlage, ein nicht geprüfter Bremshebel, sowie ein ausgebauter dB-Killer. Die größte Sorge bereitete den eingesetzten Beamten jedoch ein Landschaftsgärtner, welcher auf einem Anhänger einen Minibagger mit ungenügender Ladungssicherung das Joch hochpilotierte. Nach Erstellung der Anzeige und massiven Nachholbedarf in Sachen Ladungssicherung konnte dieser seinen Weg fortsetzten.

(VPI Kempten)



Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

KEMPTEN. Am 26.07.2019, 18:30 Uhr, fuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin von einer privaten Tiefgaragenausfahrt auf den Haubensteigweg und übersah hierbei ein von links kommendes Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Der 17-Jährige kam hierdurch zu Sturz und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500,- Euro.

(VPI Kempten)





Vollzug eines Haftbefehls



IMMENSTADT. Durch einen anonymen Hinweis konnte die Polizei Immenstadt einen per Haftbefehl gesuchten 28-jährigen Mann festnehmen. Im Rahmen der Festnahme konnten bei dem Betroffenen und einer weiteren Person Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Beide Beteiligten erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Der Festgenommene wurde durch die Polizeistreife in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht.

(PI Immenstadt)





Unklare Rauchentwicklung



BLAICHACH. Zu einer unklaren Rauchentwicklung im Ortszentrum Blaichach wurde die Polizei Immenstadt und die Freiwillige Feuerwehr Blaichach gerufen. Nach Sichtung der Einsatzörtlichkeit konnte die Feuer wehr Entwarnung geben. Der Rauch entstand beim Befeuern des Holzofens einer ortsansässigen Bäckerei. Aufgrund der Wetterlage konnte dieser nicht wie gewohnt abziehen.

Bei dem Vorfall kam keine Person zu Schaden.

(PI Immenstadt)





Nächtliche Ruhestörung:



IMMENSTADT. Da der Nachbar zu laut Musik hörte und im Garten wild herumschrie, wurde die Polizei Immenstadt in der Freitagnacht zu einer Ruhestörung in Immenstadt, Sonthofener Straße gerufen. Vor Ort konnte ein sichtbar betrunkener Mann angetroffen werden. Dieser wurde durch die Polizeistreife zur Ruhe ermahnt.

Der Mann stellte die Musik leise und beendete sein hitziges Telefonat.

(PI Immenstadt)





Brandfall



SONTHOFEN. Am Freitag gegen 20:40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Sudetenstraße einen ausgelösten Feueralarm, zudem stellte sie Brandgeruch im Treppenhaus fest und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die eingesetzten Rettungskräfte bemerkten eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss und begannen mit den Löscharbeiten. Der Küchenbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch das Feuer brannte die Küche größtenteils aus. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Auslöser für den Brand war eine eingeschaltete Herdplatte auf der mehrere Bücher standen. (PI Sonthofen)





Betrunkener beleidigt Polizeibeamte



KEMPTEN. Am Samstag, gegen 3 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einer Ruhestörung in Kempten gerufen. Einem 21-Jährigen erheblich alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nur zögerlich nachkam. Einige Minuten später rief der Mann beim Notruf und teilte mit, dass er nicht mehr nach Hause finde. Noch während eine Polizeistreife auf Anfahrt war, rief der Mann bei der Polizeiinspektion an und beleidigte den Beamten am Telefon. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt wurden die eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls von ihm beleidigt. Der Alkotest ergab über 2 Promille. (PI Kempten).





Pärchen greift Taxifahrerin an



BUCHENBERG. Am Samstag, gegen 03.40 Uhr, lies sich ein stark alkoholisiertes Paar aus Buchenberg mit dem Taxi von Kempten nach Hause fahren. Zur Begleichung der Rechnung sollte die Taxifahrerin mit ins Wohnanwesen kommen. Hierbei wurde der 51-Jährige handgreiflich und schlug u. a. mit den Fäusten auf die Taxifahrerin ein. Der Mann wurde angezeigt. (PI Kempten)





Fahren ohne Fahrerlaubnis



KEMPTEN. Samstagnacht führten Polizeibeamte in der Innenstadt in Kempten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (PI Kempten)





Betrunken nach Hause gefahren



OY-MITTELBERG. Am frühen Samstagabend rief ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei an und teilte mit, dass ein betrunkener Mann mit seinem Pkw von Kempten aus nach Hause fahren wolle. Der ca. 60-Jährige könne sich kaum noch auf den Beinen halten und sei fast gestürzt. Eine Polizeistreife konnte den Pkw auf der A7 bei Oy-Mittelberg anhalten. Der Alkotest ergab über 1,4 Promille. Der 63-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Kempten verbracht. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. (PI Kempten)





Diebstahl einer EC-Karte und anschließende Geldabhebung



OY-MITTELBERG. Vermutlich am Donnerstag, gegen Mittag, entwendete eine bislang unbekannte Person Bargeld und die EC-Karten aus einem Wohnanwesen. Anschließend buchte der unbekannte Täter 1000 € vom Konto des Geschädigten ab. Dies war möglich, da der Geschädigte die PIN zu der EC-Karte in der gleichen Schublade verwahrte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (PI Kempten)





Fahrt mit E-Scooter unter Drogeneinfluss



KEMPTEN. Am Samstagnachmittag wurden Polizeibeamte auf den Fahrer eines Elektrorollers am Residenzplatz in Kempten aufmerksam und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller nicht zum Straßenverkehr zugelassen war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde ein Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (PI Kempten)