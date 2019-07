20.07.2019, PP Schwaben Süd/West



Tödlicher Verkehrsunfall durch Falschfahrer

Bad Wörishofen/BAB 96. Am Samstagvormittag kam es auf der A 96 in Fahrtrichtung München zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 87-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem VW Golf und einem VW Touran, welcher sich auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung München befand. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW Touran noch gegen einen Seat Ibiza. Die Fahrerin des Seat Ibiza blieb unverletzt. Der 58-jährige Fahrer des VW Touran sowie seine 35-jährige Beifahrerin und die beiden 4- und 5-jährigen Kinder wurden beim Verkehrsunfall zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Die 83-jährige Beifahrerin des VW Golf verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die A 96 in Fahrtrichtung München für ca. fünf Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Im Einsatz an der Unfallstelle waren u. a. drei Rettungshubschrauber, fünf Rettungswägen sowie die Feuerwehren Bad Wörishofen und Türkheim. (APS Memmingen)



