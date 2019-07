12.07.2019, PP Schwaben Süd/West



Landkreis Ostallgäu: Einsturz eines landwirtschaftlichen Gebäudes

BUCHLOE . In der vergangenen Nacht stürzte im Zentrum von Buchloe ein landwirtschaftlicher Stadel ein.

Am frühen Morgen, gegen 03.30 Uhr, meldete sich ein Nachbar, der offensichtlich von dem Einsturz geweckt wurde, bei der Integrierten Leitstelle in Kempten. Das Dach der benachbarten Scheune liege nun in seinem Garten. Zunächst bestand die Sorge, dass sich noch Menschen in dem etwa 10 x 10 Meter großen Stadel befinden könnten. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Der 82-jährige Bewohner des angebauten Wohnhauses wurde von den Einsatzkräften geweckt und aus dem Haus gebracht. Nach ersten Überprüfungen wurde das Wohnhaus nicht beschädigt, der einzige Bewohner blieb unverletzt. Der eingestürzte Scheunenanbau wurde schon viele Jahre nicht mehr genutzt. Es befanden sich auch keine Maschinen darin. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Sicherung der Schadensstelle und Begutachtung des Schadensausmaßes, auch hinsichtlich der Gefährdung von Nachbargebäuden, war neben der Buchloer Feuerwehr auch das THW vor Ort. Laut Buchloer Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der Stadel dürfte aufgrund seines hohen Alters und der damit einhergehenden Baufälligkeit eingestürzt sein. Die Abbruch- und Aufräumarbeiten werden wohl den ganzen Tag über andauern. (PP Schwaben Süd/West)



