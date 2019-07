06.07.2019, PP Schwaben Süd/West



Pressemeldungen für den Landkreis Ostallgäu & Kaufbeuren vom 6. Juli 2019

Die tagesaktuellen Meldungen der Polizeiinspektionen Buchloe, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Füssen und der Polizeistation Pfronten, sowie Meldungen der Kriminalpolizei, der Verkehrs- und Fahndungsdienststellen mit Regionalbezug.

Auffahrunfall mit Totalschaden



NESSELWANG. Am Morgen des 05.07.2019 ereignete sich am östlichen Ortseingang Nesselwangs ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Bei stockendem Verkehr musste der vordere Fahrzeugführer abbremsen. Dies übersah der Fahrer des nachfolgenden Pkw und rammte das Heck des Vorausfahrenden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde jedoch zum Glück niemand. (PI Füssen)



Müll illegal entsorgt



FÜSSEN. Im sogenannten Wasenmoos bei Füssen wurden in letzter Zeit mindestens zehn Müllsäcke illegal entsorgt. Die Müllsäcke wurden einfach in dem hochwertigen Moorgebiet abgestellt. Bei der groben Durchschau des -hauptsächlich- Biomülls wurden keine Hinweise auf einen Verursacher gefunden. Der Bauhof Füssen wurde mit der ordnungsgemäßen Beseitigung der Müllsäcke beauftragt. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Füssen unter 08362/91230 entgegen. (PI Füssen)



Zusammenstoß zweier Betrunkener



SCHWANGAU. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Schwangau in der Nähe des Festzeltes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Unfallbeteiligten deutlich alkoholisiert waren. Ein jeweils freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei beiden Beteiligten einen Wert von deutlich über einem Promille. Beide Beteiligten kamen ins Krankenhaus Füssen. Der Fußgänger zur ärztlichen Versorgung und der Radfahrer zur Blutentnahme. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. (PI Füssen)





Fahrradfahrerin stürzt wegen Katze



KAUFBEUREN. Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagnachmittag Am Leinauer Hang. Eine 36jährige Dame befuhr mit ihrem Fahrrad den dortigen Fuß-/Radweg in südlicher Richtung. Auf einem starken Gefälle, traf sie auf eine Katze, die mitten auf dem Fuß-/Radweg saß. Die 36jährige bremste deshalb ihr Fahrrad entsprechend ab. Dadurch erschrak die Katze, sprang plötzlich auf und rannte in das Vorderrad der Dame. Diese stürzte und musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen an Kopf und Hand in`s Klinikum Kaufbeuren eingeliefert werden. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa EUR 100. Einen Fahrradhelm trug die Dame nicht. Die Katze flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Anwohner der Gebäude rund um den Leinauer Hang, deren Katze passende Verletzungen aufweist, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 08341/933-0 bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu melden. (PI Kaufbeuren)



Verkehrsunfallflucht



KAUFBEUREN. Am 05.07.2019 kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Top-Fit-Fitness-Centers zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter Pkw am Kofferraum beschädigt. Der Schaden entstand vermutlich durch einen ebenfalls dort abgestellten Anhänger. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 08341/933-0 bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu melden. (PI Kaufbeuren)