28.05.2019, PP Schwaben Süd/West



Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Radfahrern bei Günzburg

GÜNZBURG. Die beiden Zweiradfahrer waren am Dienstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr bei Günzburg unterwegs. Im Bereich der Lochfelbenstraße / Einmündung zur B16 kam es zum Unfall, bei dem Beide stürzten und schwer verletzt wurden.

Beteiligt waren ein 51 Jahre alter Radfahrer und ein 57 Jahre alter Lenker eines E-Bikes. Beide trugen zur Unfallzeit keinen Helm und trugen beim Sturz schwere Kopfverletzungen davon. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für den 57-Jährigen war ein Rettungshubschrauber vor Ort, welcher aber nicht zum Einsatz kam. Der 57-Jährige wurde dann doch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Abend verstarb der beim Verkehrsunfall schwer verletzte E-Bike-Fahrer im Krankenhaus.

Der Unfallhergang ist noch nicht vollständig geklärt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur polizeilichen Unfallaufnahme hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden auf Unfallspuren untersucht. Die sachbearbeitende Polizei Günzburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 bei der Polizei in Günzburg zu melden. Insbesondere wird auch ein Rollerfahrer, der zur Unfallzeit Beobachtungen zu den Zweiradfahrern gemacht haben könnte gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter o.a. Rufnummer zu melden.

(PI Günzburg / PP Schwaben Süd/West)



Medienkontakt:

