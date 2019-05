20.05.2019, PP Schwaben Süd/West



Hausexplosion | 3. Nachtrag

RETTENBACH AM AUERBERG/LKR. OSTALLGÄU. Nach einer Explosion eines Mehrfamilienhauses am Sonntagvormittag in Rettenbach am Auerberg wurden die Sucharbeiten fortgesetzt.

Nach Mitternacht konnte eine tote männliche Person in den Trümmern des Hauses gefunden werden. Am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, fanden Einsatzkräfte in den Trümmerteilen das vermisste Mädchen.



Bei den beiden Toten handelt es sich mutmaßlich um den vermissten 42 Jahre alten Bewohner des Hauses und die siebenjährige Tochter.



Die Unglücksursache ist nach wie vor unklar. Am heutigen Montag führt die Kriminalpolizei Kempten die gestern begonnenen Ermittlungen weiter. Unterstützt werden die Beamten von einem Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes.

(PP Schwaben Süd/West; 20.5.2019, 8.20 Uhr/JK)





