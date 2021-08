20.08.2021, PP Schwaben Nord



15-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Augsburg-Oberhausen – Wie der Polizei erst am 16.08.2021 angezeigt wurde, kam es bereits zehn Tage zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Augsburger Stadtteil Oberhausen.

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Am 06.08.2021 schlug ein 15-Jähriger zwischen 21.00 und 22.00 Uhr in der Seitzstraße mit einer Eisenstange gegen die Verkaufsständer eines dortigen Geschäfts. Als mehrere Gäste der benachbarten Gaststätte ihn aufforderten, dies zu unterlassen, kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. Auch ein 52-jähriger Gast wurde auf die Vorkommnisse aufmerksam und traf kurze Zeit später in der Dinglerstraße erneut auf den 15-Jährigen. Es entwickelte sich eine zunächst verbale Streitigkeit, in deren Verlauf der 15-Jährige mit einem nicht näher bekannten Gegenstand den Mann angriff. Dieser erlitt u.a. eine stark blutende Kopfverletzung. Danach entfernte sich der Jugendliche.



Der 52-Jährige alarmierte aber weder die Polizei, noch den Rettungsdienst, sondern begab sich erst im Laufe der Nacht in ein Krankenhaus. Dort blieb das Ausmaß der Verletzung zunächst unentdeckt, weil der 52-Jährige das Krankenhaus vorzeitig verließ. Nachdem er in den folgenden Tagen jedoch unter Sprachstörungen litt, begab sich der Mann am 15.08.2021 erneut in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass ihn der 15-Jährige bei dem Angriff am 06.08.2021 gravierend verletzt hatte. Der Mann musste umgehend operiert werden.



Der Polizei wurde der Vorfall jedoch erst am 16.08.2021 bekannt, als ein naher Angehöriger des 52-Jährigen Anzeige erstattete. Die Kripo Augsburg nahm umgehend die Ermittlungen hinsichtlich des Tathergangs und Täters auf. Diese führten schon kurz darauf zur Identifizierung eines 15-jährigen Tatverdächtigen aus Augsburg.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der Jugendermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg gegen den 15-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Dieser Haftbefehl wurde dem Beschuldigten am 18.08.2021 eröffnet und in Vollzug gesetzt. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.



Um die laufenden Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen können weitere Details derzeit nicht genannt werden.

Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, welche die Vorfälle beobachten haben, sich unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.