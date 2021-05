--- Augsburg Report ---



01: Raub an Haltestelle

02: Verkehrsunfall mit Radfahrer

03: Zeugenaufruf: Ansprechen von Kindern



--- Regional Report ---



04: Festnahme nach Verfolgungsfahrt durch zwei Präsidialbereiche

05: Körperliche Auseinandersetzung nach Geldforderung

06: Schaukasten beschädigt - Nachtrag: Täter ermittelt

07: tödlicher Betriebsunfall

08: Diebstahl von Reitsattel

09: Ladendiebstahl begangen und aufgeklapptes Messer mitgeführt

01: Raub an Haltestelle

Oberhausen - Eine 52-jährige Frau wurde am heutigen Tag, dem 28.05.2021, in den frühen Morgenstunden gegen 04:50 Uhr an der Donauwörter Straße auf Höhe der 210er- Hausnummern an der Haltestelle „Alpenhof“ von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Männer schlugen unvermittelt auf die Frau ein und entwendeten die Handtasche ihres Opfers. Die beiden Täter flohen schließlich in Richtung Innenstadt (südliche Richtung) und überquerten hierbei die Donauwörtherstraße, wobei einer der beiden Täter nach Angaben der Frau fast von einem Auto erfasst worden wäre. Nachdem die beiden ein zweites Mal die Donauwörther Straße überquert hatten, entfernten sie sich in einer Seitenstraße in westliche Richtung. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.



Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, normale Gestalt und einer der beiden Täter trug eine auffällige gelbe Jacke.



Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tatverdächtigen machen können, und der Fahrzeugführer, vor dem die beiden flüchtenden Täter die Straße querten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der 0821/323 3810 zu melden.

02: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Innenstadt - In der Herrenbachstraße kam es am Donnerstag, den 27.05.2021, gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rad fahrendem Kind. Ein 26-Jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Herrenbachstraße in südlicher Richtung und wollte auf Höhe der 20er- Hausnummern nach rechts in die dortige Einfahrt einbiegen. Hierbei übersah er auf dem Gehweg einen 7-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in nördlicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro und an dem Pkw wurde der Kotflügel links beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstand. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

03: Zeugenaufruf: Ansprechen von Kindern

Antonsviertel - Am Donnerstag, den 27.05.2021, beobachtet ein Ehepaar gegen 17:30 Uhr einen ihnen unbekannten Mann, wie dieser in der Morellstraße an der Unterführung bei der Windprechtstraße einen Jungen mit Fahrrad ansprach. Im Laufe des Gesprächs habe der Mann schließlich versucht den Jungen zu küssen, wobei dieser scheinbar dem Kuss habe ausweichen wollen, jedoch auf das Gesicht geküsst wurde. Die beiden Personen gingen anschließend getrennte Wege. Der Junge fuhr in Richtung Von-der-Tann-Straße und bog vermutlich in die Werderstraße ein. Der Mann ging in die entgegengesetzte Richtung zur Gögginger Straße.



Da den beiden Zeugen der Vorfall merkwürdig vorkam verständigten diese die Polizei über den Vorfall. Die Polizei bittet die beteiligten Zeugen oder Personen, die Auskunft über diese geben können, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323 3810 zur Abklärung des Sachverhaltes zu melden.