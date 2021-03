29.03.2021, PP Schwaben Nord



Vermisstenfahndung nach Tatjana Lang-Kruger, 50 Jahre

Seit Samstag, 27.03.2021, ca. 18.00 Uhr, wird die 50jährige Tatjana Lang-Kruger aus 86647 Buttenwiesen, OT Pfaffenhofen a.d. Zusam, vermisst

Frau Lang-Kruger befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen bis dato ergebnislos.



Sie könnte mit ihrem Pkw Mini Cooper SD, schwarz, amtl. Kennz. DLG-TL 70, unterwegs sein. Der Mini ist an der Front durch einen Wildunfall beschädigt.



Beschreibung der Frau Lang-Kruger:

ca. 175 cm groß, schlanke Figur, Gewicht: ca. 52 kg, schwarze lange

Haare, trägt Ohrringe (Creolen) in beiden Ohren und Armbänder an den Handgelenken



Bekleidung:

trägt graue Trekkingschuhe der Marke CMP, eine blaue Jeans und evtl. einen weißen Pullover, über eine Jacke ist nichts bekannt

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die KPI Dillingen, Tel. 09071/56-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.