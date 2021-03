--- Augsburg Report ---



01: Schaden durch Brandlegung

02: Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrolle festgestellt

03: Autofahrt unter Drogeneinfluss

04: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

05: Sachbeschädigung an Fahrzeugen



--- Regional Report ---



06: Brand eines Bauernhofes

07: Autofahrer mit über 200 km/h unterwegs

08: Explosion einer Gasflasche

09: Mülltonnenbrand mit Folgen

10: Zeuge folgt betrunkenem Pkw Fahrer nach Hause

Antonsviertel - Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf dem Parkplatz der Erhard-Wunderlich-Sporthalle zwei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem weißen Audi und einem schwarzen VW wurden durch einen unbekannten Täter die Frontscheiben eingeschlagen. Weiter wurde bei dem VW die Motorhaube zerkratzt und der Innenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 13.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen - Am Samstag den 20.03.2021 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Ost gegen 23:00 Uhr in der Brixener Straße einen 18-jährigen Verkehrsteilnehmer, wobei bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch ausgemacht werden konnten. Der Autofahrer musste schließlich eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten jedoch nicht nur der Drogeneinfluss beanstandet, sondern auch festgestellt, dass der Heranwachsende nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Innenstadt - In der Nacht von Sonntag, den 21.03.2021 auf Montag, unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Augsburg Mitte gegen Mitternacht einen 32-jährigen Rumänen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Nachdem bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ein Drogenvortest veranlasst, der den Verdacht bestärkte. Der Mann musste eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen und schließlich, da er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet vorweisen konnte, das zu erwartende Bußgeld noch vor Ort entrichten.

Kriegshaber - Am Sonntag den 21.03.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Augsburg 6 gegen 15:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Neusäßer Straße durch. Hierbei kam es zu zwei schwerwiegenden Verstößen innerhalb von 15 Minuten. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50km/h (innerorts) wurde ein 23-jähriger Audi-Fahrer nach gemessenen 120 km/h angehalten. Weiter wurde ein 22-jähriger BMW-Fahrer mit 77km/h festgestellt. Den 22-Jährigen erwarten eine Geldbuße von 80 Euro und 1 Punkt, der 23-Jährige hat mit einer Geldbuße von 480 Euro, 2 Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Stadtbergen - Am 21.03.2021 wurden gegen 18:00 Uhr vier Container, die neben der Abfahrt einer Tiefgarage in der Ulmer Straße auf Höhe der 240er Hausnummern standen, durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Die Tonnen brannten vollständig ab und verursachten einen Schaden an der Baustruktur der Tiefgarage. Die Tiefgarage musste vorsorglich gesperrt werden, bis das genaue Ausmaß des Schadens, der bei etwa 15.000 Euro liegen dürfte, eingeschätzt werden kann. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Harburg (Schwaben) - Am 22.03.2021 ging gegen 12:30 Uhr telefonisch bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung ein, dass bei einem landwirtschaftlichen Anwesens im Ortsteil Brünsee Flammen und Rauch aus dem Haus schlagen würden. Das Haus befand sich bei Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand und angrenzende Gebäude mussten evakuiert werden, da diese durch den Funkenflug gefährdet waren. Im brennenden Haus selbst befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte keine Personen mehr.

Eine Bewohnerin verletzte sich bei Löscharbeiten leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Dillingen haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann bezüglich einer möglichen Brandursache oder eines entstandenen Schadens noch keine Aussage getroffen werden. Der Polizei liegen keine Erkenntnisse über verletzte Tiere vor.

07: Autofahrer mit über 200 km/h unterwegs

Donauwörth OT Parkstadt - Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am 21.03.2021, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 17.00 Uhr, auf der Bundesstraße 2, vor der Hangbrücke am Schellenberg, eine Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Bereich ereigneten sich in der Vergangenheit - insbesondere bei winterlichen Temperaturen - regelmäßig Unfälle aufgrund nicht angepasster bzw. überhöhter Geschwindigkeit. Auch bei dieser Messung bestätigte sich leider die Tendenz zahlreicher Übertretungen. Bei einem Gesamtdurchlauf von 2.278 Kraftfahrzeugen in Fahrtrichtung Augsburg mussten 105 Fahrzeugführer „geblitzt“ werden, weil sie mit toleranzbereinigten 111 km/h und mehr unterwegs waren. 27 der Überschreitungen werden eine Bußgeldanzeige samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister zur Folge haben (weil 21 km/h und mehr zu schnell), davon zwei mit einem zu erwartenden Fahrverbot. Bei 78 Autofahrern wird in den nächsten Tagen eine gebührenpflichtige Verwarnung folgen. Trauriger Spitzenreiter war ein Duo um kurz nach 14.00 Uhr, das innerhalb von nur 5 Sekunden mit knapp 200 km/h geblitzt wurde. Einem BMW-Fahrer mit Pfaffenhofener Kennzeichen folgte unmittelbar darauf ein Audi mit Donau-Ries-Kennzeichen. Nach bereits erfolgtem Abzug aller Toleranzen bleiben 188 km/h und 194 km/h als Tatvorwurf bestehen. Anzumerken ist, dass hier allem Anschein nach in beiden Fällen mit einem Tachowert von über 200 km/h - bei erlaubten 100 - über den Schellenberg gerast wurde. Aufgrund der Tatumstände laufen bei der VPI Donauwörth aktuell Ermittlungen wegen eines Straftatenverdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden eindeutig auf den Lichtbildern identifizierbaren Fahrer.

08: Explosion einer Gasflasche

Meitingen - Am gestrigen Sonntagabend gegen 20.30 Uhr explodierte in Meitingen eine Gasflasche, welche an einen Wärmepilz angeschlossen war. Zum Glück befanden sich zu dieser Zeit keine Personen auf der Terrasse. Es kam zu einem kleineren Brand von Gegenständen auf der Terrasse des Anwesens. Ein Nachbar eilte mit einem Handfeuerlöscher zu Hilfe, mit welchem der Hausbesitzer den Brand größtenteils löschen konnte. Die eintreffende Feuerwehr Meitingen musste nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen. Der Hausbesitzer erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verbrennungen an den Armen und eine Rauchgasintoxikation. Zudem erlitten noch drei weitere Personen aus dem Haus leichte Rauchgasvergiftungen. Teilweise mussten die Geschädigten im Uniklinikum Augsburg behandelt werden. Der Sachschaden an der Terrasse wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Am Haus selbst entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr vermutet als Ursache einen Defekt am Anschluss der Gasflasche oder an dem Wärmepilz. Die freiwillige Feuerwehr Meitingen war mit ca. 30 Mann im Einsatz.

09: Mülltonnenbrand mit Folgen

Balgheim - Der 27-jährige Sohn eines Hausbesitzers wachte am heutigen Montag kurz vor halb fünf auf, da er Brandgeräusche wahrgenommen hatte. Anschließend stellte er fest, dass im Bereich der Mülltonnen, welche sich direkt neben der Haustüre befinden, ein Brand ausgebrochen war. Da die Mülltonnen und der Eingangsbereich mit einer Holzpergola versehen sind, fing auch diese zu brennen an. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehren aus Balgheim und Möttingen, die mit insgesamt ca. 30 Mann vor Ort waren, gelöscht werden. Bei dem Brand wurde die Pergola zerstört, die Fassade verrußt und ein Fenster im Obergeschoß ging zu Bruch. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich Asche aus dem Kaminofen, welche am Tag zuvor in der Biotonne entsorgt wurde.

10: Zeuge folgt betrunkenem Pkw Fahrer nach Hause

Pöttmes - Am Sonntag, 21.03.2021, gegen 19:15 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Polizei mit, dass er auf der Staatsstraße 2045 einem in „Schlangenlinien“ fahrenden Pkw in Richtung Pöttmes folge. Nachdem die Beamten in Pöttmes eintrafen, hatte der „auffällige Fahrzeugführer“ bereits seinen Pkw geparkt und war in seine Wohnung gegangen. Anhand der Beschreibung des Zeugen konnte die gesuchte Person, ein 43-jähriger Mann, in der Wohnung angetroffen werden. Wegen der deutlichen Alkoholisierung, ein Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille, musste der 43-Jährige die Beamten zur Blutentnahme begleiten und anschließend seinen Führerschein abgeben.