17.06.2020, PP Schwaben Nord



Zwei Jugendliche leblos aufgefunden – Drogendealer festgenommen

Mit Pressemeldungen vom 13.06.2020 und einem Nachtrag vom 16.06.2020 berichteten wir folgendes:

Lkr. Augsburg / Nordendorf - Heute Morgen (13.06.2020), gegen 07:00 Uhr, wurden in einem Haus in Nordendorf zwei Jugendliche leblos aufgefunden...

Nun konnte in diesem Zusammenhang ein Drogendealer festgenommen werden.

- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - - -

Gestern (16.06.2020) nahmen Einsatzkräfte der KPI Augsburg einen 33-jährigen Mann fest, der dringend verdächtig ist, Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben und u. a. auch an einen der beiden verstorbenen Jugendlichen Rauschgift abgegeben zu haben. Der Beschuldigte wurde gestern an seinem Wohnsitz im nördlichen Landkreis Augsburg festgenommen und heute Vormittag (17.06.2020) der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen



- gewerbsmäßiger unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und

- Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge



erlassen und in Vollzug gesetzt hat.



Der 33-Jährige Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Weitere Angaben können zum derzeitigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.