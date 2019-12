Augsburg / Innenstadt – Gestern (06.12.2019) gegen 22.40 Uhr kam es am Augsburger Königsplatz zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, bei dem ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg ums Leben kam.



Zwei befreundete Ehepaare liefen nach dem Besuch des Augsburger Christkindlesmarktes in Richtung Königsplatz, wo sie dann auf eine siebenköpfige Gruppe junger Männer trafen und mit diesen zunächst verbal in Streit gerieten. Ein Mann aus dieser Gruppe schlug den 49-Jährigen gegen den Kopf, woraufhin dieser stürzte und zu Boden ging. Auch der 50-jährige Begleiter des 49-Jährigen wurde von mindestens einem aus der Tätergruppe geschlagen und dabei massiv im Gesicht verletzt. Die beiden Ehefrauen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht angegangen und blieben unverletzt. Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung Bahnhofstraße.



Die hinzugerufenen Polizeibeamten leisteten dem am Boden liegenden Opfer bis zum Eintreffen des Notarztes sofort erste Hilfe. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen verstarb der

49-Jährige gegen 23.30 Uhr noch vor Ort im Notarztwagen.



Die Kripo Augsburg hat unmittelbar danach mit der Tatortarbeit begonnen, wozu der Tatortbereich am Königsplatz abgesperrt werden musste. Die Ermittlungen nach dem / den Täter/n laufen auf Hochtouren. Konkrete Anhaltspunkte zum Aufenthalt und der Identität der bzw. des Täter/s haben sich bislang noch nicht ergeben.



Zwischenzeitlich wurde bei der Kripo Augsburg eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe zur Aufklärung des im Raum stehenden Tötungsdeliktes eingerichtet. Die Ermittler konzentrieren sich derzeit auf die Erlangung und Auswertung von Bildmaterial rund um den Tatort. Dies wird Stand heute noch bis gegen morgen Nachmittag andauern. Sollten bis dahin tatrelevante Aufnahmen, insbesondere Bildmaterial von Tatverdächtigen ausermittelt sein, werden diese unter - Einbeziehung der Staatsanwaltschaft - im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung publiziert.



Näheres kann zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht berichtet werden.



Passanten, die jene siebenköpfige Personengruppe möglicherweise schon vorher im Bereich Königsplatz gesehen haben oder ihnen anderweitig aufgefallen ist, bzw. etwas zu ihrem weiteren Fluchtweg im Bereich der Bahnhofstraße sagen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 zu melden.