18.10.2019, PP Schwaben Nord



Anonymer Anrufer löst massiven Polizeieinsatz aus

Friedberg – Am Donnerstag (17.10.2019) gegen 17.30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei der Polizeiinspektion Friedberg mit unterdrückter Rufnummer an, um den Beamten mitzuteilen, dass er auf die Dienststelle kommen und sich erschießen lassen will. Außerdem habe er eine selbstgebaute Maschinenpistole. Diese Aussagen wurden mehrfach von ihm wiederholt.