Nördlingen (Lkr. Donau-Ries) - Am Mittwoch, den 18.09.2019 gegen 21:50 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet.

Informationsveranstaltung

Aktuell muss die Feuerwehr Nördlingen Löschwasser aus dem Tiefgaragenbereich abpumpen, um ein Betreten des Brandortes für Statiker zu ermöglichen. Diese Arbeiten dauern noch auf unbestimmte Zeit an.



Betroffenen Anwohnern ist eine Rückkehr in ihre Wohnungen derzeit noch nicht möglich.



Vertreter der Feuerwehr Nördlingen, der Polizei sowie der Stadtverwaltung Nördlingen stehen allen Bewohnern der evakuierten Wohnanlage heute Nachmittag ab 14:00 Uhr in der Schillerschule (86720 Nördlingen, Schillerstraße 5) im Rahmen einer Informationsveranstaltung als Ansprechpartner zur Verfügung!