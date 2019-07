22.07.2019, PP Schwaben Nord



Neugeborenes in Wiese gefunden

Blindheim / Unterglauheim – Heute Mittag (22.07.2019) gegen 11.50 Uhr ging über Notruf die Meldung eines Passanten ein, dass in einer Wiese angrenzend an die Gärten der Anwesen in der Hauptstraße ein offenbar neugeborenes Kind gefunden wurde.

---- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----

Das Kind wurde anschließend vom Mitteiler in Obhut genommen und zeitgleich die Rettungsleitstelle verständigt. Das Kind, ein Junge, wurde von einem sofort verfügbaren Polizeihubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen, wo es derzeit auf seinen Gesundheitszustand hin untersucht wird.



Die unbekannte Mutter war zunächst nicht auffindbar, konnte dann jedoch im Rahmen einer Absuche und nach entsprechenden polizeilichen Ermittlungen in ihrer Dillinger Wohnung angetroffen werden. Warum die 31-jährige Frau, die derzeit von der KPI Dillingen u.a. auch hierzu befragt wird, so gehandelt hat, ist derzeit nicht bekannt. Ihr Gesundheitszustand ist stabil.



Sie wurde vorläufig festgenommen und wird morgen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der über die Haftfrage zu entscheiden hat.



Im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte von Mutter und Kind können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden.