---Augsburg Report---



01: Einbruch in Wohnung

02: Körperverletzungen im Luftbad

03: Körperverletzung in Diskothek

04: Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

05: Zwei Exhibitionisten aufgetreten

06: Diebstähle aus Wohnungen

07: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

08: Unbekannte schlagen auf 17-Jährigen ein

09: Dumm gelaufen für Autofahrer



---Regional Report---



10: Auffahrunfall auf der B300

11: Diebstahl eines Rollers

12: 15-Jähriger volltrunken in Kinderklinik eingeliefert

13: Mähdrescher verliert Hinterrad

01: Einbruch in Wohnung

Kriegshaber – Am 05.07.2019 brach ein Unbekannter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Langemarckstraße (Bereich der 19er Hausnummern) ein. Der Täter trat hierzu mit roher Gewalt die Wohnungstüre ein, durchsuchte danach die Räume und entwendete mehrere Schmuckgegenstände.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Eintreten der Türe von Zeugen gehört wurde bzw. diese auf einen oder mehrere Unbekannte in der Wohnanlage aufmerksam wurden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

02: Körperverletzungen im Luftbad

Göggingen – Am 05.07.2019 hielten sich gegen 19:30 Uhr mehrere Kinder und Jugendliche auf der Liegewiese des sog. „Luftbades“ in der Gögginger Waldstraße auf. Unvermittelt kam ein etwa 11 Jahre alter Junge in Begleitung zweier Freunde auf diese zu und fing an die Kinder zu beleidigen sowie körperlich zu attackieren. Nachdem diese sich wehrten zog sich das Kind zunächst zurück, um wenig später laut eigenen Angaben mit seinem älteren Bruder wieder zurück zu kommen. Tatsächlich kam kurz darauf ein etwas älterer Junge zum Luftbad und griff die Geschädigten in Karatemanier mit Faustschlägen und Fußtritten an. Drei 13-jährige Jungen sowie ein 14-Jähriger erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die beiden Angreifer entfernten sich danach in unbekannte Richtung.



Die PI Augsburg Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

03: Körperverletzung in Diskothek

Innenstadt – Am 06.07.2019, gegen 00:00 Uhr, schlug ein 20-jähriger Diskothekenbesucher am Ulrichsplatz einer 22-jährigen Geschädigten mit der Hand ins Gesicht und verletzte sie dadurch leicht. Die Frau hatte den Beschuldigten zuvor auf der Tanzfläche angerempelt, was diesen dazu veranlasste, der Geschädigten ins Gesicht zu schlagen. Die 22-Jährige teilte den Vorfall dem Sicherheitsdienst der Disko mit, die den Angreifer im Beisein der Polizei auf der Tanzfläche antrefffen konnte. Der aggressive 20-Jährige attackierte daraufhin sowohl die Security-Mitarbeiter als auch die anwesenden Polizeibeamten und musste gefesselt werden. Auch von der Ankündigung, dass er wegen seines Verhaltens von der Polizei mit einer Body-Cam gefilmt werde, ließ sich der Beschuldigte nicht beeindrucken. Erst mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter konnte der Mann aus der Diskothek gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

04: Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

Pfersee – Am 06.07.2019 kontrollierten Polizeibeamte gegen 03:15 Uhr in der Leitershofer Straße mehrere Personen, da am Polizeinotruf zuvor die Mitteilung über einen lautstarken Streit eingegangen war. Während der Sachverhaltsabklärung zeigte ein erheblich aggressiver 36-Jähriger den eingesetzten Beamten den Mittelfinger und beleidigte sie mit diversen Ausdrücken. Auch dieser Beschuldigte ließ sich trotz der angekündigten Body-Cam-Aufnahmen nicht von seinen Beleidigungen abhalten. Wie sich herausstellte, war der 36-Jährige unmittelbar zuvor mit seinem Fahrrad in die Leitershofer Straße gefahren und dort in Streit mit einem Bekannten geraten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim Beschuldigten einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Neben den Beleidigungsvorwürfen wird nun auch wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 36-Jährigen ermittelt.

05: Zwei Exhibitionisten aufgetreten

Haunstetten – Am 06.07.2019, gegen 13:00 Uhr, trat ein 82-jähriger Exhibitionist am Lautersee gegenüber zwei 17 und 18 Jahre alten Frauen auf. Der Senior schwamm nackt zu den am Ufer liegenden Geschädigten, trat aus dem Wasser und begann unmittelbar vor diesen zu onanieren. Als ein weiterer Badegast auf die Situation aufmerksam wurde, entfernte sich der 82-Jährige zunächst von den Geschädigten. Kurz darauf kam der Mann bekleidet wieder zu den beiden Frauen zurück und versuchte erneut mit diesen Kontakt aufzunehmen. Hierbei händigte er sogar eine persönliche Visitenkarte aus, welche die Geschädigten bei ihrer anschließenden Anzeigenerstattung der Polizei übergeben konnten. Der Täter war somit ermittelt.



Innenstadt – Am 07.07.2019, gegen 01:20 Uhr, trat ein bislang unbekannter Exhibitionist auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Riedingerstraße auf. Der Mann sprach zwei 20 und 23 Jahre alte Frauen, die sich zwischen den geparkten Autos aufhielten, an und onanierte vor diesen. Die Geschädigten verständigten den Sicherheitsdienst der Diskothek. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.



Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre, 165 cm, Glatze, weißes T-Shirt, blaue Jeanshose



Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

06: Diebstähle aus Wohnungen

Pfersee – Am 05.07.2019 klingelten gegen 15:00 Uhr zwei unbekannte Frauen an der Türe einer 88-jährigen Geschädigten in der Germersheimer Straße und baten um ein Glas Wasser für ein Kleinkind, das sie bei sich hatten. Nachdem die Seniorin dem Kind ein Glas ausgehändigt hatte, suchte die ältere der beiden Unbekannten ungefragt die Toilette auf, während sich die jüngere Begleiterin in der Wohnung umsah. Kurz darauf verließen die beiden Frauen mit dem Kleinkind die Wohnung in unbekannte Richtung. Am nächsten Tag bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels. Die beschriebene Tatbegehung ist unter dem „Glas-Wasser-Trick“ bekannt. Hier nutzen Täter die Hilfsbereitschaft der Geschädigten aus, um in deren Wohnungen zu gelangen. Anschließend lenkt ein Täter das Opfer ab, während der Mittäter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht.



Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre, 175 cm, schlanke Statur, schulterlange Haare, sprach Deutsch mit bayerischem Akzent

- Ca. 45 Jahre, schulterlange Haare, sprach Deutsch mit bayerischem Akzent



Die PI Augsburg 6 bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.





Haunstetten – Am 06.07.2019, zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr, betrat ein Unbekannter über die offenstehende Terrassentüre ein Einfamilienhaus in der Tegernseestraße und entwendete zwei Geldbeutel der Bewohner. Der Unbekannte nutzte laut derzeitigen Erkenntnissen den Umstand, dass die beiden Bewohner mit Gartenarbeiten beschäftigt waren und betrat trotz deren Anwesenheit auf dem Grundstück das Haus. Eine Zeugin hatte im relevanten Zeitraum einen unbekannten Mann gesehen, der sich im Bereich des angrenzenden Baches aufgehalten hatte.



Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

07: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Oberhausen – Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen medizinischen Problems verlor ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer am 06.07.2019 gegen 10:55 Uhr in der Zollernstraße die Kontrolle über seinen Pkw. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Mercedes im Bereich der Zollernstraße und Neuhäuserstraße mehrere geparkte Fahrzeuge rammte und schließlich in der Neuhäuserstraße zum Stehen kam. Wie sich herausstellte lag beim Fahrer eine akute Erkrankung vor, weshalb er vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden musste. Insgesamt wurden laut derzeitigen Erkenntnissen fünf geparkte Autos nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 17.000 EUR geschätzt.



Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 in Verbindung zu setzen.

08: Unbekannte schlagen auf 17-Jährigen ein

Innenstadt – Am 06.07.2019 kam es gegen 23:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Geschädigten und zwei unbekannten Männern im Bereich des Augsburger Glaspalastes (Beim Glaspalast). Laut Angaben des Geschädigten habe er dort Musik gehört, als zwei Unbekannte an ihn herantraten und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Durch die Schläge erlitt der 17-Jährige Gesichtsverletzungen, die in einer Notfallpraxis behandelt werden mussten. Da der Geschädigte erheblich sehbehindert ist, liegt derzeit keine Personenbeschreibung der Angreifer vor.



Die PI Augsburg Süd bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

09: Dumm gelaufen für Autofahrer

Innenstadt – Am 07.07.2019, gegen 04:05 Uhr, befand sich eine Polizeistreife wegen eines vorangegangenen Einsatzes im Afrawald. Während die Beamten den zugrundeliegenden Sachverhalt abklärten, bemerkten sie, wie ein Autofahrer wiederholt rangierte, um an dem Dienstfahrzeug vorbeizukommen. Das Problem dabei war offenbar nicht das abgestellte Polizeifahrzeug, sondern die massive Alkoholisierung des 19-jährigen Fahrers. Dieser wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,6 Promille auf. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.