29.05.2019, PP Schwaben Nord



Fund einer Fliegerbombe in Augsburg

Lechhausen – Am Dienstag (28.05.2019) ging bei der Polizei gegen 15:45 Uhr die Mitteilung über den Fund einer Bombe ein. Diese war im Zuge von Erdaushubarbeiten in der Pöttmeser Straße aufgefunden worden. Sofort wurden Spezialisten hinzugezogen, die bestätigten, dass es sich bei der Bombe um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg mit einem Gewicht von 500 Kilogramm handelte.

Da nicht auszuschließen war, dass einer der beiden Zünder bereits beschädigt war, war eine zeitnahe Entschärfung unumgänglich. Sperrmaßnahmen wurden getroffen und gegen 21:00 Uhr begann die Polizei mit Hilfe der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Evakuierung von etwa 130 Anwohner, die sich in einem Evakuierungsradius von rund 500 Metern um den Bombenfundort befanden.

Die evakuierten Personen konnten sich in eine eingerichtete Betreuungsstelle beim Sportverein DJK Lechhausen (Derchinger Straße) begeben, wo das BRK für Verpflegung sorgte. Dieses Angebot nahmen allerdings nur sehr wenige Personen in Anspruch.



Gegen 22:05 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen, die AIC 25 wurde durch Polizei und Feuerwehr abgesperrt. Anschließend begannen die Sprengmeister mit der Entschärfung der Fliegerbombe.



Gegen 22:45 Uhr gaben die Sprengmeister die erfolgreiche Entschärfung bekannt. Sämtliche Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben und die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.



Über die gesamte Dauer des Einsatzes waren ca. 60 Einsatzkräfte der Polizei, sowie 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und Freiwilligen Feuerwehren und etwa 20 Mitarbeiter des Rettungsdienstes anwesend, um alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.