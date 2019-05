20.05.2019, PP Oberpfalz



Stellenausschreibung des Polizeipräsidium Oberpfalz

Wir suchen für die Polizeiinspektion Nittendorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Wagenpfleger / Hausmeister (m/w/d) in Teilzeit (20 Wochenstunden).

Ihre Aufgaben



• Ausführung von Fahrzeuginnen- und -außenreinigung sowie Fahrzeugpflege

• Durchführung einfacher Wartungsarbeiten sowie Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit von Dienstfahrzeugen, hierbei insbesondere:

- Scheibenwischerblätter wechseln

- Flüssigkeitsstände prüfen und ggf. auffüllen

- Beleuchtung prüfen und ggf. defekte Leuchtmittel austauschen

- Reifen-/Räderwechsel inkl. Wuchten

- Reifendruck kontrollieren und ggf. richtigen Druck herstellen

- Kontrolle, Wartung und Pflege der eingesetzten technischen Geräte (u. a. Reifenmontiermaschine und –wuchtgerät, Hebebühnen, etc.)

• Allgemeine Fahrtätigkeiten im Raum Regensburg

• Instandhaltung und Pflege der Räumlichkeiten der PI Nittendorf

• Selbstständige Durchführung kleinerer Reparaturarbeiten

• Pflege der Außenanlage (insbesondere der Grünflächen) und Sicherstellung des Winterdienstes

• Übernahme sämtlicher einfacher Tätigkeiten im Facility-Bereich



Ihr Profil

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Kfz-Bereich bzw. in einem hausmeisterspezifischen handwerklichen Beruf (z.B. Elektriker)

• Teamfähigkeit und hohe soziale Kompetenz

• Fähigkeit zum selbstständigen, gründlichen und sorgfältigen Arbeiten

• Hohe körperliche Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft

• EDV-Grundkenntnisse, insbesondere in der Anwendung von Windows 10 und von Microsoft Office Produkten

• Hohe Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit (z. B. Bereitschaft zur – auch kurzfristig angeordneten – Arbeitsleistung an Wochenenden und in der Nacht)

• Gültige Fahrerlaubnis Klasse B (bzw. 3)



Wir bieten Ihnen

• Eine tarifliche Jahressonderzahlung in Höhe von 95 % des durchschnittlichen monatlichen Entgelts

• Tariflich geregelter Jahresurlaub

• Darüber hinaus die Möglichkeit des Ausgleichs von Überstunden in Freizeit

• Eine betriebliche Altersvorsorge

• Eine mögliche Anrechnung einschlägiger Berufserfahrung

• Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in Nittendorf

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit umfangreichem Angebot



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Dann bewerben Sie sich bis zum 31.05.2019 beim Polizeipräsidium Oberpfalz – Sachgebiet PV 2 bevorzugt per E-Mail (pp-opf.pv2.bewerbungen@polizei.bayern.de) mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Fortbildungsnachweise). Bitte beziehen Sie sich bei ihrer Bewerbung auf die Kennziffer „10000-1171588819-S“.



Bei einer Bewerbung per E-Mail fassen Sie Ihre Unterlagen bitte in einem Anhang im PDFFormat zusammen, der eine Datengröße von 3 MB nicht überschreitet. Bewerbungen mit Anhängen im ZIP-Format oder Verlinkungen auf externe Datenspeicher (z. B. Clouds, etc.)

können aus Sicherheitsgründen nicht berücksichtigt werden. Auf dem Postweg eingehende Bewerbungsunterlagen können nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgeschickt werden.



Wir legen großen Wert auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Interessenbekundungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht (siehe Bayerisches Gleichstellungsgesetz). Schwerbehinderte Bewerber/innen haben bei der Personalauswahl Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Bewerber/innen mit im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.



Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten möchten wir ausdrücklich hinweisen (siehe Bayerisches Gleichstellungsgesetz).



Auslagen für Vorstellungsgespräche können nicht übernommen werden.



Für Informationen zur Tätigkeit steht Ihnen Herr Niebler (09404/9514-10) und für Fachfragen zum Arbeits- und Tarifrecht und zum Auswahlverfahren Fr. Günther (0941/506-1622) zur Verfügung.



Wirken Sie mit bei der erfolgreichen Arbeit der bayerischen Polizei in der Oberpfalz!



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.