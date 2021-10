05.10.2021, PP Oberpfalz



Großkontrolle zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

WAIDHAUS. Am vergangenen Donnerstag, 30. September 2021, von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr, waren die Oberpfälzer Fahndungsdienststellen im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität im Einsatz.

Die Grenzpolizeidienststellen aus Waldsassen, Furth im Wald und Waidhaus waren mit Unterstützung der Fahndungskontrollgruppen aus Weiden i.d.OPf., Amberg und Regensburg sowie Diensthundeführern aus Weiden i.d.OPf. im Einsatz und kontrollierten mit rund 65 Beamtinnen und Beamten an mehreren Orten knapp 400 Personen und 125 Fahrzeuge.



Kontrolliert wurde auf der Bundesautobahn A6 in Richtung Prag, an der B22 bei Leuchtenberg und auch Zugverbindungen zwischen Furth i.W., Regensburg und Weiden i.d.OPf. stand im Fokus der Fahnder.



Unter Einsatz moderner Fahndungshilfsmittel konnten dabei u.a. folgende Verstöße festgestellt werden:



- 7 Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz

- 2 Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

- 2 Fahrten unter Drogeneinfluss

- 4 Verstöße gegen das Waffengesetz

- mehrere Haftbefehle

- 1 Vergehen Urkundenfälschung



In einem polnischen Kleintransporter wurde Diebesgut in Form von Baumaterial und Werkzeugen aufgefunden und sichergestellt, dabei konnte ermittelt werden, dass diese Gegenstände von einem Diebstahl aus Stuttgart stammen.



Ein weiterer Kleintransporter aus Rumänien hatte zahlreiche verpackte Fernseher, Waschmaschinen und sogar einen Gefrierschrank geladen, der unter Sperrmüll versteckt war. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt und die Ermittlungen über die Herkunft der Gegenstände laufen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 05.10.2021 13:20 Uhr