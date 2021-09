23.09.2021, PP Oberpfalz



Tödlicher Motorradunfall auf der Bundesstraße 15 Neustadt a. d. Waldnaab

NEUSTADT A. D. WALDNAAB(LKRS.) Am Nachmittag des 23.09.2021 gegen 16.00 Uhr kam es im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Tirschenreuther war mit seinem Motorrad auf der B15 von Neustadt a.d. Waldnaab in Richtung Tirschenreuth unterwegs. Ca. 500 Meter nach der Siedlung Baumgarten verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem ihm entgegen kommenden Sattelzug zusammen.

Durch den Aufprall wurde er von seinem Motorrad geschleudert und erlag noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Der 30-jährige Fahrer des Holztransporters kam mit dem Schrecken davon.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Zeugen des Verkehrsunfalls berichteten jedoch, dass der Verunglückte nicht mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

Die B15 blieb wegen des Verkehrsunfalls für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Wurz, Neuhaus und Windischeschenbach waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort und leiteten den Verkehr ab.



Veröffentlicht am 23.09.2021 21:05 Uhr