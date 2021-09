12.09.2021, PP Oberpfalz



Tragischer Verkehrsunfall auf der A 93 bei Leonberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 93 auf Höhe Leonberg wurde ein 23-jähriger Mann aus Regensburg tödlich verletzt.

Am 12.09.2021, gegen 00.45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw BMW die BAB A 93 auf Höhe Leonberg in Fahrtrichtung Hof. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann wieder zurück über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Beifahrer erlitt einen schweren Schock, blieb aber ansonsten körperlich unverletzt.



Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.



Die A 93 bleibt in Fahrtrichtung Hof vermutlich noch bis mindestens 06.00 Uhr vollständig gesperrt.



Veröffentlicht am 12.09.2021, 04.40 Uhr