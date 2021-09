10.09.2021, PP Oberpfalz



Tödlicher Verkehrsunfall im Lkr. Cham

FALKENSTEIN, LKR. CHAM; Am Freitagnachmittag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Der 23Jährige aus dem Landkreis Regensburg war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Pressemeldung der zuständigen Polizeiinspektion Roding wird hiermit übermittelt.

Unfallort: 93167 Falkenstein, Staatsstraße 2148, Höhe Löffelmühl

Unfallzeit: Freitag, 10.09.2021, 15:14 Uhr



Ein 23jähriger Kradfahrer kam vermutlich alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen kam jede Hilfe zu spät, sodass der alarmierte Notarzt vor Ort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen konnte.



Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Weisung der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachter hinzugezogen.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,-€.



Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Beucherling und Trasching vor Ort.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Roding, Tel. 09461/9421-0

Veröffentlicht am: 10.09.2021, 20.35 Uhr