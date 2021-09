04.09.2021, PP Oberpfalz



Tödlicher Badeunfall im Landkreis Cham

PÖSING, LKR. CHAM; Samstagmittag kam ein 63jähriger Mann bei einem Badeunfall im Pösinger Badesee ums Leben.

Am Samstag, 4. September 2021, gegen 11.20 Uhr, wurde bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg über Notruf mitgeteilt, dass ein Mann im Pösinger Badeweiher während des Schwimmens untergegangen sei. Durch die Integrierte Leitstelle Regensburg wurden sofort Kräfte der Wasserrettung alarmiert.



Der 63jährige Mann aus dem Lkr. Cham konnte nach gut einer Stunde von der Wasserrettung im See aufgefunden und von Tauchern geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter ärztlicher Hilfemaßnahmen verstarb der Mann noch am Unglücksort.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unglücksfall übernommen.



