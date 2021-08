29.08.2021, PP Oberpfalz



Raubdelikt im Stadtgebiet Regensburg

REGENSBURG; Samstagnacht wurde ein Senior im Stadtteil Ödenthal Opfer eines Raubüberfalles. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28./29.08.2021, in der Zeit von 22.30 bis 00.30 Uhr, wurde ein 90Jähriger in seinem Haus überfallen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Senior blieb bei der Tat unverletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.



An der Tat sollen drei Männer beteiligt gewesen sein, die alle maskiert waren. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt aber nicht vor.



Die Kripo Regensburg hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Fall um die Mithilfe der Bevölkerung.



Wem in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird deshalb dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Veröffentlicht am: 29.08.2021, 05.10 Uhr