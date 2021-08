26.08.2021, PP Oberpfalz



Verdacht der Entführung in Regensburg im April 2021 – Nachtrag: Zielfahnder nehmen dritten Tatverdächtigen in Hamburg fest

REGENSBURG/HAMBURG. Im April kam es in Burgweinting zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem Zeugen eine Entführung meldeten. Das mutmaßliche Opfer konnte schnell gefunden werden, stand jedoch selbst im Fokus der Polizei: Bei ihm wurden größere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Ermittler fahndeten zwischenzeitlich nach einem dritten Tatverdächtigen, der nun von Zielfahndern des Landeskriminalamtes Hamburg festgenommen werden konnte.

Am Samstag, 10. April 2021, gegen 13.15 Uhr, ging bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz ein Notruf eines 29-Jährigen aus Burgweinting ein. Mehrere Personen würden gerade versuchen, gewaltsam in seine Wohnung einzudringen. Nachdem der Mann nach dieser Meldung nicht mehr zu erreichen war, wurden mehrere Streifen in den Regensburger Osten entsandt. Fast zeitgleich ging eine Meldung eines Nachbarn ein, dass gerade eine Person von mehreren Männern in ein Auto gezerrt würde und dieses soeben weggefahren sei.



Mit einer Vielzahl von Polizeikräften, auch Polizeihunden und einem Polizeihubschrauber, wurde nun nach diesem Auto gefahndet. Etwa eine halbe Stunde später wurde das gesuchte Auto im Bereich eines Feldweges bei Obertraubling entdeckt. Darin befanden sich zwei Männer: das mutmaßliche und leicht verletzte Opfer und ein 27-jähriger Tatverdächtiger. Außerdem fanden die Beamten bei dem Auto eine größere Menge Marihuana.



Es bestand der Verdacht, dass weitere Täter flüchtig waren, weshalb die Fahndungsmaßnahmen aufrechterhalten wurden und zunächst jedoch ohne Ergebnis blieben. In den Abendstunden meldete sich ein weiterer Tatverdächtiger bei der Polizei und gab eine Beteiligung an. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen.



Die beiden Tatverdächtigen wurden damals auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehle gegen die zwei Männer, die sich seitdem in Untersuchungshaft befinden.



Gegen den mutmaßlich entführten 29-Jährigen, in dessen Wohnung ebenfalls Betäubungsmittel gefunden wurden, wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten zwischenzeitlich zu einem dritten Tatverdächtigen. Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen gebürtigen Hamburger ohne festen Wohnsitz. Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes wurden mit der Suche und Festnahme des Verdächtigen beauftragt. Vorletzte Woche konnten die bayerischen Fahnder den Beschuldigten schließlich in Hamburg verorten. Die zur Unterstützung angeforderten Hamburger Zielfahnder konnten den Tatverdächtigen genau lokalisieren und im Anschluss widerstandslos festnehmen. Er wurde in Hamburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg werden unter anderem wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs fortgeführt.



Veröffentlicht am: 26.08.2021