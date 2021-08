04.08.2021, PP Oberpfalz



Zugunglück in Tschechien: Polizei Oberpfalz schaltet Hotline für Deutschland

BAYERN/DOMAZLICE(CZ). Nach einem Zugunglück in Tschechien heute Morgen schaltet die Polizei Oberpfalz eine deutsche Informationshotline.

In Tschechien sind am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr zwei Personenzüge zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich bei Domazlice (Taus) im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Bayern. Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den in München gestarteten Expresszug ALX351, der von Ceske Kubice auf dem Weg nach Prag war, und einen tschechischen Regionalzug zwischen Pilsen und Domazlice.



Zur Unterstützung der tschechischen Behörden wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion in Weiden i.d.OPf. eine Hotline für Angehörige aus Deutschland geschaltet. Hier können Angehörige im Zusammenhang mit dem Unglück als vermisst gemeldet bzw. Auskünfte angefordert werden (hier keine Presseauskünfte!).



Die polizeiliche Hotline für Angehörige ist ab sofort unter der Telefonnummer 0961/401-5500 erreichbar.



Informationen der Länderbahn



Die Länderbahn in Deutschland hat ebenfalls eine Hotline für Fahrgast- und Angehörigenfragen eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0341/9135 4040 erreichbar.



Für Verwandte der Verletzten und Reisenden hat die Feuerwehr der Pilsner Region eine Informationshotline eingerichtet. Diese ist unter der tschechischen Nummer 0042 0950 330 330 zu erreichen.



Weitere Informationen: https://www.laenderbahn.com/alex/schweres-zugungl%C3%BCck-eines-alex-zuges-in-tschechien/



Presseauskünfte der tschechischen Polizei



Polizeiliche Presseauskünfte über Verletztenzahlen, den Hergang des Unglücks usw. erteilen die tschechischen Behörden in tschechischer und englischer Sprache unter der Telefonnummer 0042 07 24 188 309.