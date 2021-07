24.07.2021, PP Oberpfalz



Verkehrsunfall mit einer Toten im Landkreis Regensburg

Landkreis Regensburg; Eine 84jährige Frau geriet mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem LKW





Pressebericht der Polizeiinspektion Neutraubling zum tödlichen Verkehrsunfall vom 24.07.2021, Bundesstraße 16, Graßlfing, 93080 Pentling



Pentling-Graßlfing: Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und eine weitere Person leicht verletzt wurde, kam es am Samstag gegen 10:50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus dem östlichen Landkreis alleine mit ihrem Kleinwagen Suzuki die Bundesstraße 16 von Bad Abbach kommend in Richtung Regensburg. Auf Höhe der Ortschaft Graßlfing geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 21-jährigen Mann aus dem Lkr. Neuburg-Schrobenhausen gelenkt wurde und mit mehreren Tonnen Getreide beladen war, frontal zusammen. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die eigentliche Fahrspur geschleudert und kollidierte dort noch mit einem nachfolgenden Mercedes-Sprinter einer 53-jährigen Frau aus dem Lkr. Straubing-Bogen. Die Pkw-Fahrerin wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichtere Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Sprinter-Fahrerin und ihr 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Die Bundesstraße 16 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Zur technischen und medizinischen Hilfeleistung waren neben einem Notarzt und mehreren Rettungsdienstfahrzeugen, noch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Großberg, Graßlfing, Pentling, Bad Abbach und Niedergebraching an der Unfallstelle.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401-9302-0

Veröffentlicht: Samstag, 24.07.2021, 14:20 Uhr