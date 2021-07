13.07.2021, PP Oberpfalz



Tote Person in Altenheim aufgefunden – 1. Nachtrag

AMBERG. Am 12. Juli 2021 ist zur Mittagszeit eine Person in einem Amberger Altenheim mit einer Stichverletzung in seinem Zimmer aufgefunden worden. Die Person verstarb noch vor Ort. Zur genauen Klärung der Todesursache findet heute Nachmittag eine Obduktion statt.

Am 12. Juli 2021, gegen 12:15 Uhr ging bei der Polizei Oberpfalz die Mitteilung ein, dass ein 92-jähriger Bewohner eines Altenheims in Amberg mit einer Stichverletzung in seinem Zimmer aufgefunden worden ist. Trotz medizinischer Versorgung durch die Rettungsdienste und den Notarzt vor Ort, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.



Die Hintergründe sind auch am heutigen Dienstag noch unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Amberg geführt werden.



Zur Klärung der Todesursache soll am Dienstagnachmittag eine Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin in Erlangen durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet.



