27.05.2021, PP Oberpfalz



Schwerer Verkehrsunfall mit Falschfahrer

CHAM. Heute ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der B 85, Höhe Knoten Cham Süd, ein schwerer Verkehrsunfall. Die B85 ist dort autobahnähnlich ausgebaut mit zwei Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung. Ein 87-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr die Fahrbahn Richtung Roding in östlicher und damit entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf diesem Abschnitt der B85 war zur selben Zeit in westlicher und damit ordnungsgemäßer Fahrtrichtung ein 26-jähriger Fahrer eines BMW 3er unterwegs. Dieser konnte dem Falschfahrer ausweichen. Durch dieses Ausweichmanöver fuhr jedoch ein wiederum hinter dem BMW fahrender Audi Q3, besetzt mit einem 38-Jährigen, zunächst auf das Heck des BMW auf und kollidierte danach frontal mit dem falschfahrenden Opel Corsa. Nach dieser Frontalkollision touchierte noch ein ebenfalls in ordnungsgemäßer westlicher Fahrtrichtung fahrender Audi A2, besetzt mit einem 30-Jährigen, das Heck des Audi Q3.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen des Opel Corsa in diesem eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften wurde daher an die Unfallstelle gerufen. Die beiden Eingeklemmten, der 87-jährige Fahrer und seine ebenfalls 87-jährige Beifahrerin, mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der 87-Jährige wurde mittelschwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen. Seine Beifahrerin erlitt ebenfalls mittelschwere Verletzungen. Sie und der leicht verletzte Fahrer des Audi wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Er wird sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer des Audi A2 blieb unverletzt.



Der Opel Corsa, der Audi Q3 und der BMW 3er wurden total beschädigt. Der Audi A2 war noch fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.



Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat zur Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Hierfür bleibt die B85 in Fahrtrichtung Roding zwischen den Anschlussstellen Cham-Süd und Cham-West noch geraume Zeit gesperrt.



Die Polizei Cham ist zur Aufnahme des Unfalles an der Unfallstelle.



