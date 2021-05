09.05.2021, PP Oberpfalz



Versuchter Raubüberfall auf einen Passanten

REGENSBURG; Am Samstagabend, 08.05.2021 gegen 21:00 Uhr kam es in der Regensburger Altstadt, Unter den Schwibbögen, zur einem versuchten Raubüberfall auf einen Passanten.

Zwei bisher unbekannte Täter forderten vom Geschädigten die Aushändigung von Bargeld und schlugen schließlich auf ihn ein. Erst als beherzte Zeugen eingriffen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo seine Verletzungen versorgt wurden.



Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:



1. Täter: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, er trug Sportkleidung u.a. einen schwarzen Hoodie der Marke OFFWHITE mit der Aufschrift „OFF“ im Brustbereich, ein schwarzes Käppi und er führte eine dunkle Umhängetasche mit sich.

2. Täter: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, kurze Haare, er trug Sportkleidung u.a. ein weißes T-Shirt und eine weiße Jacke oder Weste mit roten Applikationen.







Wer Hinweise auf die Täter geben kann wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1004

Veröffentlicht am 09.05.2021, 08:10 Uhr