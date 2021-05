05.05.2021, PP Oberpfalz



Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

WAIDHAUS. Am 05.05.2021 kontrollierten Beamte der GPI Waidhaus gegen 01:30 Uhr einen schwarzen Golf auf der BAB A6. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt die Ermittlungen.





In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 32 Jahre alter Mann aus Montenegro mit seinem Golf angehalten, der auf der BAB A6 in Richtung Tschechien unterwegs war. Bei der Kontrolle, nahe der Autobahnausfahrt Waidhaus, stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug am 27.04.2021 in Frankreich gestohlen worden war. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und das Fahrzeug sichergestellt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. führt die weiteren Ermittlungen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, POKin Franziska Meinl, Tel.: 0941/506-1014

Veröffentlicht am: 05.05.2021 13:42 Uhr