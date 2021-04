28.04.2021, PP Oberpfalz



Verkehrsunfall bei Burglengenfeld mit einem getöteten Kradfahrer

Burglengenfeld: Am Mittwoch, 28. April 2021, gegen 18.15 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Kradfahrer zwischen Schmidmühlen und Burglengenfeld nach links von der Fahrbahn ab und zu Sturz. Der Kradfahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Am Mittwoch, 28. April 2021, gegen 18.15 Uhr, geriet ein 52jähriger mit seinem Krad auf der Staatsstraße 2235 zwischen Schmidmühlen und Burglengenfeld kurz hinter dem Ortsteil Strass in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.



Der Kradfahrer kam dabei im angrenzenden Bankett zu Sturz.



Dabei zog sich der Kradfahrer tödliche Verletzungen zu.



Der Sachschaden beträgt ca. 5.000,-- €.



Vor Ort waren neben der Polizei Burglengenfeld noch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt eingesetzt.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.: 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 28.04.2021, 22.05 Uhr