08.01.2021, PP Oberpfalz



Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Gefahrgut-Lkw

Bruck i.d.OPf.: Am 08.01.2021, gegen 13.10 h, kam es auf der Bundesstrasse 85, Einmündung Kreisstrasse

SAD 14, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw.



Ein mit Gefahrgut beladener türkischer Sattelauflieger befuhr die Kreisstrasse SAD 14, aus Richtung Bodenwöhr

kommend. Der 44-jähr. Fahrer des Sattelaufliegers missachtete das „Stopp-Schild“ zur B 85 und fuhr auf die B 85

ein. Hierbei übersah er einen, aus Richtung Roding kommenden, in Richtung Bruck i.d.OPf. fahrenden Gastransporter.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Gastransporter nach links in den Strassengraben gedrückt und kippte auf die

linke Seite.

Gefahrstoffe traten nach bisherigen Erkenntnissen nicht aus, lediglich Betriebsstoffe.

Der Fahrer des Sattelaufliegers, der 24-jähr. Fahrer des Gastransporters und dessen 23-jähr. Beifahrer wurden jeweils

leicht verletzt und kamen im umliegende Krankenhäuser.

Die B 85 ist derzeit gesperrt. Die Bergung der beiden Lkw wird sicherlich noch bis in die Nachtstunden andauern.

Die Ableitung des Verkehrs übernimmt die Feuerwehr.

Der Sachschaden beträgt ca. 180.000 bis 200.000.--€.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.: 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 08.01.2021, 17.40 Uhr