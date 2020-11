18.11.2020, PP Oberpfalz



Versammlung „Aufklärung zum Thema Corona-Fakten“ in Weiden i.d.OPf.

WEIDEN I.D.OPF. Am Mittwochnachmittag fand eine zweistündige Demonstration am Festplatzgelände in Weiden statt, die insgesamt friedlich ablief.

Für 18.11.2020 war bei der Versammlungsbehörde eine Versammlung der Querdenken - Bewegung in Weiden i.d.OPf. angemeldet. Auf dem Volksfestplatz in der Conrad-Röntgen-Straße waren zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr etwa 200 Teilnehmer vor Ort.

Ein Teil der Versammlungsteilnehmer hatte keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, weshalb vereinzelt Kontrollen durchgeführt wurden. Kommunikationsbeamte suchten mit Betroffenen zunächst das persönliche Gespräch. Nach mehrmaliger Aufforderung wurden Verstöße angezeigt. Insgesamt erfasste die Polizei 31 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.



Zweimal musste bei der Anzeigenaufnahme unmittelbarer Zwang angewendet werden. In einem Fall kam es zur Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde. Er konnte weiterhin seinen Dienst verrichten. Weitere Personen wurden nicht verletzt.



Gegen 17:00 Uhr beendete der Leiter die Versammlung, woraufhin sich die Teilnehmer ruhig entfernten.



Die Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. wurde bei dem Einsatz unter anderem von der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, POKin Franziska Meinl, Tel.: 0941/506-1014

Veröffentlicht am: 18.11.2020 18:45 Uhr