01.11.2020, PP Oberpfalz



Tragischer Verkehrsunfall mit einem Toten im Landkreis Cham i.d.Opf.

Waldmünchen, Lkr. Cham i.d. Opf.: Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Waldmünchen am 01.11.2020, gegen 17.10 Uhr, kam ein 31-jähriger Mann ums Leben.

Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 17.10 Uhr, erfasste ein 48-jähriger Mann aus dem

Landkreis Cham mit seinem PKW VW in Waldmünchen, Ortsteil Ulrichsgrün, eine Personengruppe, die am rechten Fahrbahnrand ging. Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham wurde dabei schwerstverletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 29-jährige Lebensgefährtin wurde schwerstverletzt mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr 2 Monate altes Kind, das sich im Kinderwagen befand, blieb glücklicherweise unverletzt.



Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an.



Nach erster Einschätzung hat der PKW-Fahrer die Familie bei widriger Sicht aufgrund Nebel und Regen übersehen.



Veröffentlicht am 01.11.2020, 22.10 Uhr