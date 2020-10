26.10.2020, PP Oberpfalz



Reliquiendiebstahl in der Kirche St. Wolfgang



Fotos: PI Regensburg Süd Bildunterschrift: Die Reliquien vor dem Diebstahl

REGENSBURG. Am Montagnachmittag wurden Reliquien aus der Kirche St. Wolfgang gestohlen. Der Kirche entstand dadurch ein erheblicher ideeller Schaden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.



Fotos: PI Regensburg Süd Bildunterschrift: Die Reliquien vor dem Diebstahl

Am Montag, 26. Oktober 2020, zwischen 12 - 14 Uhr, wurden die Wolfgangsreliquien aus dem Hochgrab des hl. Wolfgang gestohlen. Sie wurden mit Gewalt aus einer Stahlumfassung herausgebrochen. Das steinerne Grab befindet sich im Eingangsbereich der katholischen Kirche St. Wolfgang in der Bischof-Wittmann-Straße in Regensburg. Der dadurch entstandene materielle Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Viel schwerer wiegt der ideelle Wert, der der Gemeinde dadurch entstanden ist. Die Reliquien des Heiligen St. Wolfgang, ehemaliger Bischof von Regensburg, sind über eintausend Jahre alt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Sie hofft dringend auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Hilfreich können Beobachtungen der Tat, verdächtiger Personen und Handlungen zur genannten Zeit, Fahrzeuge oder sonstige Hinweise zum Verbleib der Reliquien sein. Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.



Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Regensburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 26.10.2020 19:03 Uhr