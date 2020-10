10.10.2020, PP Oberpfalz



Verdacht der Brandstiftung an einer Tankstelle in Regensburg

Ein alkoholisierter Mann entzündete an einer Tankstelle in Regensburg Benzin, das er aus einer Zapfpistole am Boden verteilt hatte.

Am Freitag, 09.10.2020, gegen 23:10 Uhr, stellte eine achtsame Streifenbesatzung, an einer Tankstelle in der Landshuter Straße eine Person fest, welche einige Liter Benzin aus einer Zapfpistole am Boden in Brand setzte. Der Beschuldigte, ein 60-jähriger wohnsitzloser Mann, wurde noch vor Ort festgenommen.



Die sofort alarmierte Feuerwehr löschte die Brandreste ab. Der entstandene Sachschaden an der Zapfanlage beträgt ca. 20.000 Euro.



Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die etwa 10 Personen in und an der Tankstelle mussten vorsorglich, kurzfristig das Areal verlassen.



Seitens der Staatsanwaltschaft wird heute die Haftfrage geprüft. Ersten Ermittlungen zufolge war der erheblich alkoholisierte Mann im Vorfeld nach einem Streit aus der Tankstelle verwiesen worden.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen



Veröffentlicht am 10.10.2020, 06.45 Uhr