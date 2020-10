09.10.2020, PP Oberpfalz



Tote Frau in Regensburg aufgefunden - 2. Nachtrag

REGENSBURG. Der 55-jährige Mann, der am 08.10.2020 wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts festgenommen worden war, sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Tatverdächtige war am Mittag des 09.10.2020 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der Mann soll nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mehrere Stichverletzungen am Oberkörper beigefügt haben, die nach dem Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Obduktion todesursächlich waren.



Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Staatsanwaltschaft Regensburg zum Tathergang und Tatmotiv dauern weiterhin an.



Veröffentlicht am: 09.10.2020 14:14 Uhr