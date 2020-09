20.09.2020, PP Oberpfalz



Bei Fahrzeugkontrolle Rauschgift und Waffen aufgefunden

WALDSASSEN, LKR. TIRSCHENREUTH; Bei einer Fahrzeugkontrolle wurden in einem Pkw verbotene Waffen und eine nicht geringe Menge Rauschgift aufgefunden. Gegen die drei Fahrzeuginsassen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, 19. September 2020, wurde in den Mittagstunden im Rahmen der Schleierfahndung ein Pkw kontrolliert, der mit drei jungen Männern aus dem Landkreis Regensburg besetzt war. Im Fahrzeug wurden neben zwei Schlagringen und einer Schlagkette auch mehrere Gramm Crystal aufgefunden. Die Männer im Alter von jeweils 19 Jahren müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Die Kriminalpolizei Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Veröffentlicht am: 20.09.2020, 08.50 Uhr