Einbruchsversuch in Großmarkt in Regensburg

REGENSBURG; In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bisher unbekannter Täter, in einen Großmarkt einzubrechen. Er musste ohne Beute verschwinden.

Am Samstag, 19. September 2020, gegen 23.50 Uhr, kam es bei einem in der Bajuwarenstraße gelegenen Großmarkt zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter wollte sich im Bereich der Warenanlieferung gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, wobei er allerdings einen Alarm auslöste. Der Einbrecher flüchtete ohne Beute. Der bis dahin angerichtete Sachschaden ist eher als gering anzusehen.



Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Veröffentlicht am: 20.09.2020, 08.35 Uhr