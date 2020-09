19.09.2020, PP Oberpfalz



Großbrand auf Recycling-Gelände im Stadtgebiet Regensburg

REGENSBURG; Am Freitagabend kam es in der Werner-Heisenberg-Straße zum Vollbrand einer Lagerhalle. Dabei entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am Freitag, 18. September 2020, gegen 21.15 Uhr, wurde über die ILS Regensburg der Brand einer freistehenden Lagerhalle auf dem Gelände einer Recycling-Firma mitgeteilt. Das Feuer war in der ca. 60 x 40 x 15 m großen Hauptverarbeitungshalle, in der Hausmüll gelagert und sortiert wird, ausgebrochen. Durch den Brand wurde die Halle nahezu komplett zerstört. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand.



Durch den Brand kam es zu sehr starker Rauchentwicklung. Messungen durch die Feuerwehr ergaben, dass keine giftigen Dämpfe ausgetreten sind. Die Anwohner bzw. Bevölkerung wurden durch eine entsprechende Meldung der ILS Regensburg gewarnt. Der Brand bzw. die letzten Glutnester waren endgültig erst Samstagmittag gegen 11.30 Uhr gelöscht.



Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Regensburg geführt. Beamte der Kripo haben noch am Samstagvormittag mit der Arbeit am Brandort begonnen.



