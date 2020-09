07.09.2020, PP Oberpfalz



Tödlicher Unfall an der Walhalla

DONAUSTAUF. Am Sonntag stolperte ein 65-Jähriger an den Treppenstufen der Walhalla. Nach einem Sturz verstarb der Mann in den Abendstunden im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unglück führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Am Sonntag, 6. September 2020, gegen 15.00 Uhr, hielt sich ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg mit einem Bekannten an der Walhalla auf. Im oberen Bereich wollten die beiden Männer Stufen hinab steigen. Dabei verlor der 65-Jährige das Gleichgewicht, fiel nach vorne und stürzte schließlich etwa 3 Meter auf eine Terrasse. Er musste vor Ort wiederbelebt werden und wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert. Letztendlich erlag der Mann in den Abendstunden seinen Verletzungen.



Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.



Veröffentlicht am: 07.09.2020 16:17 Uhr