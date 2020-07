28.07.2020, PP Oberpfalz



Fahrer eines roten Audi TT entzieht sich der Anhaltung – 1. Nachtrag: Zeugensuche



VPI Regensburg/Hartl

REGENSBURG/PENTLING. Am Montagvormittag, 27. Juli 2020, kam es im Bereich Pentling zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich ein Fahrzeug zuvor einer Anhaltung entzogen hatte. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig, jedoch wurde das Auto sichergestellt. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen beziehungsweise auch Personen, die möglicherweise durch das flüchtende Fahrzeug gefährdet wurden.



Am 27. Juli 2020, gegen 11.30 Uhr, versuchten Schleierfahnder auf der A93 nahe der Anschlussstelle Regensburg-Nord einen älteren, roten Audi TT mit slowakischer Zulassung anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Die fahrende Person missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung München. Dabei wurden u.a. mehrere Fahrzeuge auf gefährliche Weise, teilweise auch auf dem Seitenstreifen, überholt.



Aufgrund der schnellen und rücksichtslosen Fahrweise verloren die Beamten, die in deeskalierender Absicht Abstand zu dem Flüchtigen hielten, das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Wenig später wurde das Auto durch Fahndungskräfte erneut im Bereich Penk (westlicher Landkreis Regensburg) gesichtet. Nach aktuellem Ermittlungsstand überholte der Flüchtige auf der Staatsstraße 2165 ein vor ihm fahrendes Fahrzeug - trotz Gegenverkehrs. Ein entgegenkommendes Auto verunfallte nach einem geistesgegenwärtigen Ausweichmanöver. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Das flüchtige Fahrzeug fuhr ohne stehen zu bleiben vom Unfallort weiter und bei Regensburg-Pfaffenstein auf die A93 in Fahrtrichtung München auf.



Im Rahmen der Fahndung konnte das abgestellte Fahrzeug schließlich im Gemeindebereich Pentling verlassen vorgefunden werden. Dort knüpfte die Fahndung der Polizei nach dem Fahrer an. Auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde kamen zum Einsatz. Trotz mehrstündiger Suche konnte die flüchtige Person nicht angetroffen werden.



Warum der Fahrer geflohen war, ist weiterhin unklar. Die angebrachten, slowakischen Kennzeichen sind als gestohlen gemeldet und nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Die Ermittlungen zum Audi TT dauern noch an.



Im Zuge der Ermittlungen bittet die Verkehrspolizeiinspektion Regenburg Verkehrsteilnehmer, die im Laufe des gestrigen Nachmittages von einem roten Audi TT, mit slowakischer Zulassung, gefährdet bzw. überholt wurden, sich unter der Rufnummer 0941/ 506 - 2921 zu melden. Die gilt auch für Zeugen, die das Fahrzeug fahren gesehen haben oder Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können.



Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Nötigung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weiterer Verkehrsdelikte dauern an.



