01.07.2020, PP Oberpfalz



Zwei tote Personen in Schwandorfer Wohnung aufgefunden – Festnahme des Karlheinz Rappl – 3. Nachtrag

SCHWANDORF OT BÜCHELKÜHN. Die umfangreichen und internationalen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg (Ermittlungsgruppe „Kreuzfeld“) und der Staatsanwaltschaft Amberg nach dem gesuchten Tatverdächtigen Karlheinz Rappl führten am Mittwoch, den 1. Juli zum Erfolg.

Karlheinz Rappl wurde vor wenigen Stunden nach einem Zeugenhinweis bei Domazlice (Tschechische Republik) durch die tschechische Polizei festgenommen.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Es wird um Löschung aller personenbezogenen Daten und Fotos von Karlheinz Rappl gebeten.



Nähere Details zur Festnahme und zum Stand des Ermittlungsverfahrens werden am Donnerstag, 2. Juli, gegen Mittag in einer ausführlichen Pressemitteilung bekannt gegeben. Ein Pressesprecher ist dann unter der u.g. Telefonnummer erreichbar und steht im Anschluss bis 16 Uhr für O-Töne vor der Kriminalpolizeiinspektion Amberg (Kümmersbrucker Straße 1a, 92224 Amberg) zur Verfügung. Zur Einhaltung des Mindestabstands wird um Verwendung einer Mikrofonangel oder eines Stativs gebeten.



Veröffentlicht am: 01.07.2020 19:14 Uhr